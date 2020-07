El verano de 2020 se ha convertido en un gran reto para el sector turístico en la Comunitat Valenciana. La crisis provocada por la pandemia de la Covid-19 ha provocado numerosos estragos, nunca antes vistos por nuestra sociedad, ante los que administraciones, empresas y ciudadanos han de adaptarse. Por ello, se han implantado una serie de medidas que, si se respetan adecuadamente, permitirán que tanto los ciudadanos y ciudadanas valencianos como los turistas puedan disfrutar de unas vacaciones seguras en alguno de los innumerables entornos turísticos que alberga la Comunitat Valenciana tanto en su litoral como en el interior.

Con ese objetivo, conseguir unas vacaciones lo más seguras posibles frente al impacto del coronavirus, Turisme Comunitat Valenciana ha elaborado una serie de guías con recomendaciones e indicaciones, tanto para usuarios como para las administraciones y las empresas del sector. Éstas se han relizado a partir de la normativa vigente en cada momento, los diversos informes publicados por el Ministerio de Sanidad y las guías para la reducción del contagio por el coronavirus en el sector turístico de la Secretaría de Estado de Turismo.

Estas guías se encuentran disponibles en esta página web, que ha sido habilitada a tal efecto. En concreto, la Generalitat Valenciana ha redactado dos documentos, uno especializado en playas y otro en turismo de interior, en las que se añaden medidas a las ya generalizadas como son el uso obligado de la mascarilla –salvo cuando se esté realizando actividad física; en espacios de la naturaleza o al aire libre fuera de núcleos de población, playas y piscinas, siempre y cuando se pueda mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros; o mientras se consume en un establecimiento de hostelería–. Asimismo, también ha lanzado el programa formativo especial «Prepárate para Volver» a través de la Red de Centres de Turisme, en el que incluye seminarios online específicos por cada subsector turístico que ofrecen información y recomendaciones sobre organización, prevención e higiene en cada negocio.

Turistas en les Coves de Sant Josep, en la Vall d’Uixó. /Mónica Mira

Playas Seguras

La Guía de Playas Seguras recuerda que hay estudios con base científica que avalan que los residentes, turistas y visitantes podrán seguir disfrutando de las playas. Y es que, atendiendo a los informes emitidos por el CSIC y el Ministerio de Sanidad, la propagación del SARS-CoV-2 en las playas, a través del agua y la arena, es relativamente reducida. No obstante, hace hincapié en que la forma de disfrutar de recursos como las playas no será como hasta ahora hemos venido haciendo, aunque si se toman las medidas necesarias, se garantizará que sigan siendo espacios de disfrute y un atractivo para el destino Comunitat Valenciana.

Entre otros aspectos, la guía establece que en las playas en las que se prevea que vaya a tener una afluencia importante de usuarios, deberá controlarse el aforo asegurando en todo momento el distanciamiento social. Para ello será necesario fijar un aforo limitado.

Asimismo, se sugieren medidas de control de aforo para aquellas playas cuyo espacio disponible no sea suficiente para la demanda habitual y para garantizar el distanciamiento social y grupos inferiores o iguales a 15 personas. En los accesos apuntan a la necesidad de habilitar líneas de acceso directo hasta primera línea, reducir el acceso de vehículos y crear un doble carril de circulación peatonal.

Por su parte, a los usuarios se les pide también responsabilidad y se les proporciona un decálogo de recomendaciones en el que se pide: ducharse antes de ir a la playa; desplazarse con seguridad a la playa siguiendo las normas y recomendaciones durante el trayecto; planificar la visita a la playa con antelación, informándose previamente, para evitar los horarios de mayor afluencia; prestar especial atención a los carteles informativos; mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros para evitar contagios y ampliarla en caso de que haya brisa marina; cuando se circule, mantenerse en el lado derecho; extremar las medidas higiénicas individuales (ropa y accesorios de baño limpios, uso de chanclas o calzado adecuado, uso de una toalla por persona, higiene constante de las manos, evitar tocarse las manos, nariz y boca, y no tragar agua); evitar el contacto con objetos ajenos o de uso común, así como no compartirlos con otras familias o grupos; no alejarse de la orilla ni bañarse en zonas prohibidas, así como obedecer y respetar las indicaciones del servicio de salvamento y socorrismo; evitar llevarse sedimentos de la playa; no dejar huella y llevarse la basura creada; y, por supuesto, quedarse en casa si se tiene síntomas y contactar con el sistema sanitario.

Desinfección en uno de los paseos de Benidorm. /David Revenga

Destinos turísticos de interior

Por su parte, la Guía de Destinos de Interior Turísticos Seguros apunta a que se ha creado una sensación generalizada de que el interior es un espacio con condiciones óptimas donde poder disfrutar de unas vacaciones o una escapada de manera segura gracias a disponer de espacios menos masificados y donde poder mantener la distancia social. No obstante, recuerda que administraciones, empresas del sector y usuarios deben cumplir una serie de medidas que garanticen el distanciamiento social y que se evite los contactos continuos de superficies, para que, así, la experiencia turística pueda ser lo más segura posible frente a la Covid-19.

Entre otros aspectos, la guía pide que se refuerce la frecuencia de limpieza en las superficies de gran contacto como, por ejemplo, las barandillas; recomienda establecer zonas de aparcamiento disuasorios para el potencial aumento de llegada de vehículos privados a los centros urbanos; o, en el caso de espacios abiertos, tanto naturales como patrimoniales, se sugiere establecer vías de acceso y de salida únicas para evitar, en la medida de lo posible, el cruce de circulación.

Mientras, a los ciudadanos también se les recomienda seguir un decálogo de actuación responsable en el que aconseja: desplazarse con seguridad al interior, siguiendo las normas y recomendaciones en el trayecto; planificar la visita con antelación, informándose previamente, evitando así los horarios de mayor afluencia; poner especial atención a los carteles informativos; mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros para evitar contagios; cuando se circule, mantenerse siempre por laderecha; extremar las medidas higiénicas individuales; evitar el contacto con elementos ajenos o de uso común (barandillas, bancos…); no dejar huella y utilizar las papeleras; y, ante todo, quedarse en casa si se tiene síntomas y contactar con el sistema sanitario.

Cartel informativo.