Al peu de la serra de Corbera, i amb el Castell convidant-nos a passejar per gaudir de la seua majestuositat, aquest municipi enclavat en el cor de la Ribera Baixa és la destinació ideal per al nostre temps d’oci familiar, tranquil i segur. Corbera és una opció de turisme sostenible, enriquidor i responsable que ens aboca al contacte directe amb la natura gràcies a l’incomparable i encisador Paratge Natural Municipal de Les Fontanelles i les seues nombroses sendes, i a la comunió amb el nostre patrimoni històric, no sols pel majestuós Castell musulmà, monument declarat BIC, sinó també pels diferents vestigis d’interés històric i patrimonial repartits per tot arreu del terme i les muntanyes. Un estiu diferent ens descobreix una proposta propera que encisa per la seua diversitat i verdor, abraçant-nos per a oferir espais de retrobament amb la natura i la nostra història.

El Castell de Corbera d’importància destacada a l’època musulmana i durant la baixa edat mitjana va tindre jurisdicció sobre un ampli territori entre el riu Xúquer i la serra de Corbera. Limitava amb Alzira a l’Oest i amb Cullera i el mar a l’Est, la demarcació estava formada pels municipis actuals de Favara, Llaurí, Polinyà de Xúquer, Riola, Fortaleny i una sèrie de nuclis desapareguts, dels quals queden els noms a algunes partides dels diferents termes municipals actuals.