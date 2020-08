Alfara del Patriarca

Així, el dia 29 de gener es va arribar a la signatura de l’acord en el despatx de l’alcalde de València que va posar fi a la vaga. S’acordà l’augment dels salaris, la jornada de huit hores i el trasllat d’un encarregat a una secció on no treballen dones. Igualment, es comprometeren al fet que no hi hauria represàlies ni acomiadaments, així com a la renúncia dels treballadors a la participació en l’administració de la fàbrica.

Encara que durant la vaga va haver-hi presència de la força pública, no es ressenyen incidents de violència, excepte unes rinyes entre les treballadores antigues i les recentment contractades que va acabar amb la detenció de cinc obreres que van ser posades en llibertat. Segons la història, el comportament dels rectors de Moncada i Alfara, que des de la trona i des del confessionari, va desacreditar a l’associació obrera i tractaren de dissuadir a les dones perquè l’abandonaren.

Aquests fets van ser criticats en un pamflet editat per l’associació al març de 1919. Una actitud que contrasta amb la del capellà de Vinalesa, que va aprofitar el descontentament social per a promoure un sindicat catòlic i afavorir el cooperativisme. Es podria haver fet una cosa així en Alfara? Per a respondre a això tal vegada és bo recordar que al maig de 1920 es va produir l’entronització d’una imatge del Sagrat Cor de Jesús en el recinte de la fàbrica i que durant anys les treballadores commemoraven aquest fet amb grans festes religioses i culturals.